В Коврове воришка на украденные 90 тысяч накупил алкоголь и фейерверки

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ковровском районе полицейские задержали 43-летнего мужчину. По сообщению пресс-службы областного УМВД, его подозревают в краже имущества и денег из частного дома 70-летнего жителя Коврова.

Сама история началась с того, что в конце января подозреваемый в краже мужчина познакомился в кафе с пенсионером. Вместе они выпили, а потом перебрались на дачу к 70-летнему хозяину, где продолжили отдых. Поздно вечером гостеприимный ковровчанин отправил нового знакомого домой. Однако на следующий день тот вернулся и, воспользовавшись тем, что дверь в частном доме была открыта, а хозяин отсутствовал, похитил из комнаты старенький телевизор и 90 000 рублей.

Хозяин украденного заявил в полицию. Полицейские быстро вышли на воришку, тот уже признался во всем. Похищенный телевизор полицейские изъяли, а деньги, по словам задержанного, он потратил на алкоголь и фейерверки.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). С него взятка подписка о невыезде.