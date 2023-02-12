Владимирское "Торпедо" сыграло вничью с "Муромом" в первом матче 2023 года

Фото с официальной страницы "Торпедо" в ВК.

Владимирское "Торпедо", которое с начала февраля готовится к весенней части сезона, 11 февраля провело первую игру в 2023 году. В рамках товарищеской встречи владимирские футболисты сыграли с командой ФК "Муром".

Матч закончился со счетом 2:2. Как сообщила пресс-служба ФК "Торпедо", у владимирцев отличились Раиль Абдуллин, находящийся на просмотре, и Максим Сасс. Раиль Абдуллин, между прочим, прошел школу казанского "Рубина" и даже имеет опыт выступления в Премьер-Лиге. Так что игрок этот имеет большие перспективы.

Что касается матча, то главный тренер торпедовцев Александр Горбачев сказал, что доволен матчем, пусть даже у команды не все получалось. По его словам, главное сейчас набрать форму. А потерянные немного связи между футболистами можно будет вернуть за счет тренировок и теоретических занятий.

Напомним, "Торпедо" и "Муром" сумели пробиться в финал второго этапа. Владимирская команда перед стартом весенней части чемпионата занимает 11-е место из 12. "Муром" стартует с четвертой позиции.