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НовостиОбщество12 февраля 2023 11:25

Во Владимирской области установят на дорогах 34 комплекса фотовидеофиксации

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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На дорогах регионального и местного значения в 33 регионе появятся 34 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает Правительство Владимирской области.

Как сообщают чиновники, камеры поступят в регион в рамках реализации федерального национального проекта «Безопасные и качественные дороги». При этом ввод их в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года.

То есть к лету камер на наших дорогах станет больше. При этом власти не указывают точные адреса установки новых комплексов фотовидеофиксации. Их определят те, кто будет отвечать за конкретные участки дорог. При этом по согласованию с Управлением ГИБДД УМВД России по Владимирской области.