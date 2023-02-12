Во Владимире к полудню 12 февраля вывезли из города почти тысячу кубометров снега

Фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова.

В ночь на 12 февраля на Владимир обрушилась сильная метель, которая продолжается до сих пор. Хотя к 12.00 она стала тише. Власти Владимира пытаются справиться с последствиями сильного снегопада, но пока с переменным успехом.

Однако если касаться только конкретных цифр, то глава города Дмитрий Наумов сообщил у себя в телеграм-канале, что из областного центра по состоянию на 12.00 вывезено более 930 кубометров снега.

"Основные улицы ночью и утром убирали трижды. Приоритет - дорогам с маршрутами общественного транспорта. Управляющие компании были заранее предупреждены о снегопаде и должны обеспечить работу дворников и техники во дворах", написал градоначальник.

Впрочем, периферийные улицы во Владимире завалило серьезно. И пока до них коммунальная техника не добралась. Так что если центр убран более менее, то спальные районы традиционно страдают.