Арбитражный суд Владимирской области отказался банкротить компанию застройщика Другова

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Судебные дела в отношении компаний застройщика Игоря Другова продолжаются. 10 февраля Арбитражный суд Владимирской области вынес решение по делу о банкротстве компании ООО "Ситистрой", которая занимается строительством многоквартирного дома на улице Никитской.

Иск против застройщика подал в суд "Фонд развития территорий", который путем банкротства компании пытался решить проблему обманутых дольщиков. Правда, сами дольщики выступали против банкротства компании и требовали дать Другову возможность достроить дом.

В итоге, суд решил отказать «Фонду развития территорий» в признании ООО «СитиСтрой» банкротом. В приговоре суда указано, что решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия решения.