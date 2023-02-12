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НовостиОбщество12 февраля 2023 6:19

Врачи и медсестры из Юрьев-Польской ЦРБ рассказали о своих зарплатах

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото из телеграм-канала Алексея Говырина.

Фото из телеграм-канала Алексея Говырина.

На этой неделе стала достоянием общественности история о неполучении стимулирующих выплат медиками владимирской скорой. А чуть позже о своих доходах на встрече с депутатом Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексеем Говыриным рассказали врачи и медсестры Юрьев-Польской ЦРБ.

"Фонд оплаты труда больницы — ФОТ формируется из расчёта на каждого штатного сотрудника. Учитывается именно количество закрытых ставок, а не вакансий", написал депутат у себя в телеграм-канале.

Также на днях мы писали об истории во Владимире, когда к трехлетнему малышу приехал нетрезвый сотрудник скорой помощи. Дело уже дошло до Минздрава и прокуратуры.