Во Владимирской области 10 тысяч человек приняли участие в «Лыжне России»

Фото: администрация города Владимира

Владимирская область в очередной раз присоединилась к участию во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России-2023», которая проводится уже в сорок первый раз.

Забеги состоялись во всех городах и районах региона. Как сообщает правительство Владимирской области, в общей сложности в них приняли участие более 10 тысяч человек.

В мэрии Владимира уточнили, что непосредственно в областном центре на «Лыжню России» вышли более 5 тысяч человек.

Гонки завершились благополучно. Победители во всех возрастных номинациях получили дипломы, кубки, а также памятные подарки.