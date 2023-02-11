В Александрове произошел пожар в помещении городского кафе

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.19 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре, происходящем в помещении местного кафе на улице Ленина, что в центре города.

На место ЧП выехали 15 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их приезда внутри заведения общепита было много дыма. Пожарные двумя звеньями газодымозащитников направились внутрь и вскоре локализовали и ликвидировали пламя на площади 60 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. Внутри сгорели вещи, мебель и отделка кафе.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.