Во Владимире спецрота ДПС трижды проведет в феврале сплошные проверки

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, после проведенного анализа ДТП Госавтоинспекция региона выяснила, что наиболее тяжелые последствия имеют аварии с участием пьяных водителей. Причем каждый день во Владимирской области задерживается в среднем по 15 пьяных водителей.

В связи с этим принято решение о проведении рейдов на территории Владимира. Сотрудники областной специализированной роты ДПС будут проводить на дорогах столицы региона сплошные проверки, останавливая весь транспорт без исключения с целью выявления нетрезвых водителей.

Первые рейды состоятся 11 февраля, следующий проведут 17 февраля. Третий рейд состоится на День защитника Отечества — 23 февраля.