Во Владимире врачу горбольницы 4 года не платили положенную надбавку

. Фото: Александр ГЛУЗ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством областного центра проведена провела в городской больнице №6. В ходе мероприятий было установлено, что одна из сотрудниц медучреждения, являющаяся врачом, имеет высшую квалификационную категорию. Однако стимулирующая надбавка в рахмере 30 процентов от оклада с 2019 года ей не выплачивалась.

В отделе кадров больницы объяснили этот факт якобы отсутствием документов о присвоении категории, но прокуратура выяснила, что вся необходимая документация в медучреждении имеется.

По результатам прокурорской проверки главному врачу было внесено представление, после рассмотрения коорого врачу сделали перерасчет, а виновного сотрудника наказали в дисциплинарном порядке.

В итоге доктор получила более 100 тысяч рублей на руки, теперь ей снова будут выплачивать надбавку.