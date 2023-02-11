Владимирская область направит 237 миллионов рублей на жилье многодетным семьям

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Как сообщает правительство Владимирской области, 237 миллионов рублей направлено на жилье многодетным семьям в рамках областной государственной программы по обеспечению комфортным и доступным жильем населения региона.

За счет этих денег в 2023-2025 годах 112 могодетных семей из всех районов Владимирской области получат выплаты на строительство или реконструкцию жилого дома, либо на покупку нового жилья.

Первоочередное право на получение средств имеют семьи с пятью и более детьми. Размер выпоаты составляет 35 процентов от расчетной стоимости жилья для семей с тремя или четырьмя детьми и 70 процентов для тех, у кого пять детей и более.

Расчетную стоимость определяют исходят из норматива в 18 квадратных метров на одного члена семьи и показателя стоимости одного квадратного метра жилья, который утверждается администрацией конкретного муниципалитета.

Условия выплаты следует узнавать в администрациях по месту жительства.