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НовостиОбщество11 февраля 2023 7:03

Александр Авдеев в Коврове посетил бойцов, восстанавливающихся после ранений

Губернатор Владимирской области прибыл в город оружейников накануне
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев, он встретился с бойцами, получившими ранения в зоне проведения СВО и находящимися сейчас на восстановлении в пункте сбора в учебной части.

С ними губернатор поговорил о службе, оставшихся в зоне СВО товарищах и о семьях .акже обсудили некоторые насущные проблемы, например доставку помощи на передовую и места дислокации. Удалось договориться о корректировке логистики, были взяты на контроль некоторые вопросы личного характера.

- Желаю парням скорейшего выздоровления. Они — наши герои, гордость Владимирской области! И, конечно, низкий поклон нашим врачам и медсестрам за труд и помощь военнослужащим, - заключил Александр Авдеев.