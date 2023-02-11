Александр Авдеев в Коврове посетил бойцов, восстанавливающихся после ранений

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев, он встретился с бойцами, получившими ранения в зоне проведения СВО и находящимися сейчас на восстановлении в пункте сбора в учебной части.

С ними губернатор поговорил о службе, оставшихся в зоне СВО товарищах и о семьях .акже обсудили некоторые насущные проблемы, например доставку помощи на передовую и места дислокации. Удалось договориться о корректировке логистики, были взяты на контроль некоторые вопросы личного характера.

- Желаю парням скорейшего выздоровления. Они — наши герои, гордость Владимирской области! И, конечно, низкий поклон нашим врачам и медсестрам за труд и помощь военнослужащим, - заключил Александр Авдеев.