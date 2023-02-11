Во Владимирский области за сутки подтверждено 59 случаев коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие 24 часа в регионе подтверждено 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с 11 случаями, на втором Ковровский район, где заразилось еще 10 человек, на третьем Гусь-Хрустальный район с девятью новыми заболевшими.

В Муромском районе подтверждено восемь случаев, в Кольчугинском, Александровском, Меленковском и Суздальском районах по три, в Киржачском, Камешковском и Селивановском районах, а также в Радужном по два, в Вязниковском районе один случай.

В остальных муниципалитетах новых заражений не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 179717 случаев заражения коронавирусом.