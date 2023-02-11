Во Владимире женщина обвиняется в убийстве приятеля во время застолья

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство». Фигурантом по нему проходит 53-летняя жительница Владимира.

По версии следствия, 1 декабря минувшего года дама в компании двух друзей распивала спиртное в комнате общежития на улице Вокзальной.

В процессе застолья между мужчинами случилась ссора, и один из оппонентов ударил другого. Женщина тоже не осталась в стороне — она схватила кухонный нож и, будучи сильно пьяной, тоже нанесла множество ударов мужчине, от которых тот скончался на месте происшествия.

Женщина после убийства уехала в Иваново, но там была задержана полицейскими. Вину она признала и раскаялась. Вместе с тем, в 2018 году она освободилась из мест заключения, где отбывала 12-летний срок за такое же преступление.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Владимира.