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НовостиОбщество10 февраля 2023 14:03

В Кольчугинском районе жители поселка Бавлены пили некачественную воду

Нарушение установили сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского района провело проверку после обращений граждан, живущих в поселке Бавлены. Люди пожаловались на плохое качество питьевой воды.

В ходе проверки сотрудники территориального отдела регионального Управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования, которые показали, что вода в Бавленах действительно не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по мутности и содержанию железа.

При этом МУП города Кольчугино «Коммунальник», отвечающий за подачу в районе питьевой воды, перерасчет людям не делал. В связи с этим руководству предприятия было внесено представление. Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.