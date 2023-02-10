Во Владимире у автолюбителя арестовали «Мерседес» за 100 неоплаченных штрафов

Фото: УФССП России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, житель Владимира всячески уклонялся от уплаты штрафов на 142 тысячи рублей. В общей сложности на него было возбуждено 100 исполнительных производств из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.

Требования виться на прием мужчина не выполнял, а по месту официальной регистрации не появлялся.

Наконец, поймали должника сотрудники Госавтоинспекции, остановившие его «Mercedes-Benz S350» на одной из улиц областного центра.

Судебный пристав принял решение арестовать машину и вызвал эвакуатор, чтобы увезти машину на спецстоянку. Но автолюбитель так не хотел расставаться с машиной, что согласился немедленно оплатить всю сумму долга, для чего пошел в ближайший банк и перевел необходимые средства.

Машину мужчине вернули, а сводное исполнительное производство было окончено.