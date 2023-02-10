Во Владимирской области в течение двух дней ожидается выпадение снега

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Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», согласно полученным от метеорологов данным, 11 и 12 февраля на территории Владимирской, Нижегородской, Ивановской областей и Республики Мордовия ожидаются снегопады с метелями. Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до -9 градусов по Цельсию.

В связи с этим на всех федеральных трассах, включая Р-132 и М-7, дорожники переведены на усиленный режим работы. Участки трасс в преддверие снегопадов начали обрабатывать противогололедными материалами.