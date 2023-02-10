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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 12:57

Во Владимирской области в течение двух дней ожидается выпадение снега

В связи с этим дорожники на трассах М-7 и Р-132 переведены на усиленный режим работы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», согласно полученным от метеорологов данным, 11 и 12 февраля на территории Владимирской, Нижегородской, Ивановской областей и Республики Мордовия ожидаются снегопады с метелями. Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до -9 градусов по Цельсию.

В связи с этим на всех федеральных трассах, включая Р-132 и М-7, дорожники переведены на усиленный режим работы. Участки трасс в преддверие снегопадов начали обрабатывать противогололедными материалами.