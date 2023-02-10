На пожаре во Владимире эвакуировали 28 человек

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В 14.24 10 февраля поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир, ул. Балакирева, д. 55. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений был виден дым из квартиры на втором этаже 9-ти этажного дома. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали горение имущества в квартире на площади 4 квадратных метра.

36-летняя хозяйка квартиры отравилась угарным газом. На пожаре было эвакуировано 28 человек, из них 8 детей. На пожар привлекались 7 единиц техники, 23 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.