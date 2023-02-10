На Южном обходе Владимира один человек погиб в ДТП с грузовиками

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 10.20 на Южном обходе Владимира 56-летний водитель грузового фургона «АФ» при движении со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы врезался в стоящий «КамАЗ» под управлением 62-летнего мужчины.

К сожалению, в результате столкновения водитель «АФ» погиб, других пострадавших нет. На место аварии прибыли сотрудники ДПС, поисково-спасательного отряда Владимира и бригада скорой медицинской помощи.

По факту случившегося в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.