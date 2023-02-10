В Ковров съедутся 300 юных фехтовальщиков со всей России

фото с сайта Правительства Владимирской области

11 февраля в Коврове стартуют Всероссийские соревнования по фехтованию «Золотое кольцо России» среди юношей и девушек до 15 лет. В участия в них заявлены порядка 300 спортсменов из Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Нижегородской и Тульской областей, Москвы и Санкт- Петербурга.

Турнир состоится в новом физкультурно-спортивном комплексе спортивной школы «Мотодром – Арена», построенном в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Он включает залы для занятий художественной и спортивной гимнастикой, боксом, фехтованием. В здании площадью 4,5 тысячи квадратных метров есть зал для хореографии, тренажёрный зал, общежитие на 30 спортсменов, просторная столовая и медицинский блок.