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НовостиСпорт10 февраля 2023 11:59

В Ковров съедутся 300 юных фехтовальщиков со всей России

В городе оружейников пройдут соревнования "Золотое кольцо России"
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта Правительства Владимирской области

фото с сайта Правительства Владимирской области

11 февраля в Коврове стартуют Всероссийские соревнования по фехтованию «Золотое кольцо России» среди юношей и девушек до 15 лет. В участия в них заявлены порядка 300 спортсменов из Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Нижегородской и Тульской областей, Москвы и Санкт- Петербурга.

Турнир состоится в новом физкультурно-спортивном комплексе спортивной школы «Мотодром – Арена», построенном в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Он включает залы для занятий художественной и спортивной гимнастикой, боксом, фехтованием. В здании площадью 4,5 тысячи квадратных метров есть зал для хореографии, тренажёрный зал, общежитие на 30 спортсменов, просторная столовая и медицинский блок.