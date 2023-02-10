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НовостиОбщество10 февраля 2023 11:35

Во Владимире разработают единый туристический бренд

Однако конкретных сроков не называют
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Дмитрия Наумова

фото со страницы Дмитрия Наумова

Глава города Дмитрий Наумов сообщил, что на оперативном совещании рассматривались вопросы по созданию единого туристического бренда Владимира.

- Благоустройство города, сохранение исторического облика, создание туристической привлекательности областной столицы, маршрутных указателей - эти вопросы часто слышу от жителей города на личных приемах граждан. Необходимо разработать концепцию плана городского туристического маршрута, а также предоставить план мероприятий по благоустройству общественных пространств и ремонту памятников в центральной части города, - сообщил Наумов в соцсетях.

К слову, это не первая попытка мэрии создать единый туристический бренд. Но пока эта идея не увенчалась успехом.