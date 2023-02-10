Во Владимире разработают единый туристический бренд

фото со страницы Дмитрия Наумова

Глава города Дмитрий Наумов сообщил, что на оперативном совещании рассматривались вопросы по созданию единого туристического бренда Владимира.

- Благоустройство города, сохранение исторического облика, создание туристической привлекательности областной столицы, маршрутных указателей - эти вопросы часто слышу от жителей города на личных приемах граждан. Необходимо разработать концепцию плана городского туристического маршрута, а также предоставить план мероприятий по благоустройству общественных пространств и ремонту памятников в центральной части города, - сообщил Наумов в соцсетях.

К слову, это не первая попытка мэрии создать единый туристический бренд. Но пока эта идея не увенчалась успехом.