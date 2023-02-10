Владимирская область вошла в топ-5 регионов ЦФО по числу туристов

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Владимирская область вошла в число пяти регионов Центрального федерального округа, в которых вырос объем услуг сферы гостеприимства.

Увеличилось число гостей в Москве, Владимирской, Калужской, Тульской и Тверской областях, вошедших в топ-10 популярных российских регионов для новогодних поездок в 2023 году.

Начало января 2023 года отличалось заметным спросом на услуги внутреннего туризма, развлечений, общественного питания. По данным Владимиро-Суздальского музея-заповедника с 25 декабря прошлого года по 10 января нынешнего, туристический поток в области превысил 77 тысяч посещений. В преддверии юбилея города Суздаля был особенно востребован новый экскурсионный маршрут «Суздаль на пороге 1000-летия», а также маршрут «Владимир белокаменный», приуроченный к 30-летию включения объектов музея-заповедника в Список Всемирного населения ЮНЕСКО. Наиболее востребованными среди гостей и жителей региона стали праздник «Святки в Суздале» в Музее деревянного зодчества и Рождественский концерт в Музее хрусталя имени Мальцовых.