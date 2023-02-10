С 10 февраля туристы смогут приехать во Владимирскую область по «единому» билету

фото Правительства Владимирской области

Для улучшения транспортной доступности и повышения уровня комфорта пассажиров областное Правительство и «Единая транспортная дирекция» с 10 февраля запускают перевозки по системе «единого» билета. Он позволяет оформить проездной документ «поезд + автобус».

«Создаём комфортную инфраструктуру для привлечения на Владимирскую землю не только туристов, но и инвестиций в культурно-туристическую отрасль. Проект, который мы реализуем в преддверии 1000-летия Суздаля, был предварительно «обкатан» в новогодние праздники. Нет сомнений, что он будет востребован», – уверен губернатор Александр Авдеев.

Сегодня из областного центра начинают курсировать шесть автобусных рейсов по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни. Маршруты Владимир – Суздаль предусматривают следующие остановки: железнодорожный вокзал – Торговая площадь – Красная площадь – арт-отель «Николаевский Посад» – эко-отель «Горячие Ключи» – ГТК «Суздаль». Прибытие и отъезд автобусов синхронизированы с расписанием поездов «Ласточка».

Оформить «единый» билет можно в кассах любого вокзала или агентских сетей Федеральной пассажирской компании, на сайте или в мобильном приложении РЖД, а также на портале Единой транспортной дирекции. Оформление проездного документа производится за сутки до начала автобусной перевозки.