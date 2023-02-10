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НовостиОбщество10 февраля 2023 10:09

С 10 февраля туристы смогут приехать во Владимирскую область по «единому» билету

Сегодня из областного центра начинают курсировать шесть автобусных рейсов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Правительства Владимирской области

фото Правительства Владимирской области

Для улучшения транспортной доступности и повышения уровня комфорта пассажиров областное Правительство и «Единая транспортная дирекция» с 10 февраля запускают перевозки по системе «единого» билета. Он позволяет оформить проездной документ «поезд + автобус».

«Создаём комфортную инфраструктуру для привлечения на Владимирскую землю не только туристов, но и инвестиций в культурно-туристическую отрасль. Проект, который мы реализуем в преддверии 1000-летия Суздаля, был предварительно «обкатан» в новогодние праздники. Нет сомнений, что он будет востребован», – уверен губернатор Александр Авдеев.

Сегодня из областного центра начинают курсировать шесть автобусных рейсов по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни. Маршруты Владимир – Суздаль предусматривают следующие остановки: железнодорожный вокзал – Торговая площадь – Красная площадь – арт-отель «Николаевский Посад» – эко-отель «Горячие Ключи» – ГТК «Суздаль». Прибытие и отъезд автобусов синхронизированы с расписанием поездов «Ласточка».

Оформить «единый» билет можно в кассах любого вокзала или агентских сетей Федеральной пассажирской компании, на сайте или в мобильном приложении РЖД, а также на портале Единой транспортной дирекции. Оформление проездного документа производится за сутки до начала автобусной перевозки.