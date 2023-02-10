Из-за неосторожного курения на пожаре в Александрове погиб пенсионер

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

7 февраля в 7.49 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу город Александров, ул. Совхоз Правда, д. 27. По прибытии пожарно-спасательных подразделений из квартиры на первом этаже и в подъезде 2-этажного многоквартирного жилого дома валил сильный дым.

Сотрудники МЧС России сформировали 2 звена газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара. Из-за сильного дыма жильцы не могли самостоятельно покинуть подъезд. С использованием спасустройства сотрудники МЧС России спасли и вывели женщину.

В квартире, где находился очаг пожара, был обнаружен 69-летний погибший мужчина - хозяин этой квартиры. Площадь пожара составила 20 кв.м. По предварительной информации, к пожару привело неосторожное курение погибшего. К ликвидации последствий происшествия привлекались 2 единицы техники и 9 человек.

По факту гибели 69-летнего мужчины проводится доследственная проверка. Следователь СК России выяснит все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.