В Коврове продавец комиссионного магазина присвоил мобильные телефоны

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Коврова возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего молодого человека из числа местных жителей. Его обвиняют в присвоении, а также в мошенничестве. Общая сумма ущерба от обоих преступлений составила более 135 тысяч рублей.

По версии следствия, парень работал продавцом в комиссионном магазине Коврова, и в минувшем январе присвоил сданные на продажу мобильные телефоны, которые затем унес и сдал в другой ломбард, оставив полученные деньги себе.

Пропажу телефонов владелец магазина обнаружил только во время ревизии и сообщил об этом в полицию.

Уже в ходе следствия было установлено, что молодой человек под предлогом сдачи в комиссионку брендового ноутбука вместо него оставил свой, менее дорогой. Разницу в 17500 рублей он положил себе в карман.

После задержания молодой человек объяснил оба преступления тем, что срочно нуждался в деньгах. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.