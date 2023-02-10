Сборная Владимирской области по спортивной борьбе вернулась с Чемпионата России с медалями

фото Правительства Владимирской области

7 – 9 февраля в Уфе прошёл чемпионат России по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из 50 регионов страны. Турнир был посвящён 35-летию Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, на которых борцы сборной СССР триумфально выступили, завоевав в двух видах борьбы (греко-римской и вольной) 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали, обеспечив первое общекомандное место команде Советского Союза.

Команда нашего региона вновь подтвердила звание лучших борцов в стране. Золотую медаль завоевал Артур Саргсян (весовая категория 97 кг), серебряные медали получили Абуязид Манцигов (77 кг) и Милад Алирзаев (87 кг), бронзовую – Магомед Муртазалиев (87 кг).