В Вязниках управляющие компании и ТСЖ наказали за плохую уборку снега

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Вязниковского района провело проверку соблюдения требований жилищного законодательства в зимний период.

В ходе проверки установлено, что ряд придомовых территорий в Вязниках не очищен от снега и наледи. Также дорожки, тротуары и площадки у подъездов не обработаны песком, что создает опасность для жителей и их гостей.

По результатам проверки на руководителей компаний и ТСЖ ООО «ЖЭК №2», ООО «ЖЭК №3», ООО «ЖЭК №4», управляющих ТСЖ «Дечинский, 2», ТСЖ «Дечинский, 4», ТСЖ «ЗОА,16», ТСЖ «Виктория», ТСЖ «Дечинский, 17» были возбуждены дела об административных правонарушений по факту нарушений муниципальных правил благоустройства. Также все руководителям всех названных компаний внесены представления.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.