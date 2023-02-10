Владимирские гимнастки стали лучшими в ЦФО

Фото с сайта мэрии

Владимирские спортсменки успешно выступили на чемпионате ЦФО по спортивной гимнастике среди женщин в Брянске. За звание лучших на соревнованиях боролись 76 гимнасток из 16 регионов.

В командном первенстве владимирские спортсменки заняли первое место. Золотой состав команды: Лейла Васильева, Марина Малюкевич, Александра Максимова, Ксения Блохина, Виолетта Кузнецова, Анастасия Ширшова.

В личном многоборье золотую медаль завоевала Лейла Васильева, а Марина Малюкевич добавила в нашу копилку бронзовую медаль.

Победители соревнований получают путёвку на чемпионат России, который пройдет в Казани в марте.