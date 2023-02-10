Во Владимире двое жителей Пскова похитили из магазина дорогие ноутбуки

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи городского главка полиции Владимира возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной из магазина электроники на улице Растопчина.

Преступление было совершено в январе. В тот день в отдел полиции по Фрунзенскому району Владимира обратился представитель торговой точки по продаже электроники, который рассказал об исчезновении двух ноутбуков стоимостью 180 тысяч рублей.

В ходе просмотра записей с камер наблюдения сыщики обнаружили момент кражи — двое мужчин положили ноутбуки под куртки и ушли. Оперативникам удалось установить автомобиль подозреваемых, который остановили инспекторы ГИБДД уже в Муроме.

В машине оказались 24 и 45-летний жители Пскова, при них же нашли украденные ноутбуки.

В ходе следствия стало известно, что 24-летний парень причастен к краже во Владимире ноутбука из магазина, расположенного в торговом центре на улице Тракторная.

Сами подозреваемые признались, что хотели электронику продать. На время следствия обоих заключили под стражу.