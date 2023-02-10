В Кольчугинском районе легковой автомобиль столкнулся с большегрузом

.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария произошла в 07.40 на 67 километре указанной трассы.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «»Киа Рио» не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с грузовой машиной «Скания».
После удара легковушка вылетела с трассы в придорожный кювет и перевернулась на крышу. К счастью, никто из людей травм не получил.
По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.