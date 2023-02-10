Во Владимирской области 10 февраля коронавирус подтвержден у 53 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 10 февраля лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

14 заболевших во Владимире, 10 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Муромском, 8 - в Ковровском, по 2 - в Александровском и Камешковском районах, по 1 случаю в Кольчугинском, Собинском, Киржачском, Меленковском, Вязниковском, Суздальском и Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179658 случаев заболевания (49838 сл. в г. Владимире, 19408 сл. в Муромском, 21238 сл. в Ковровском, 6385 сл. в Петушинском, 8655 сл. в Кольчугинском, 11010 сл. в Александровском, 7243 сл. в Юрьев-Польском, 16030 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3595 сл. в Собинском, 1998 сл. в г. Радужный, 5861 сл. в Киржачском, 4118 сл. в Камешковском, 3313 сл. в Гороховецком, 4586 сл. в Меленковском, 6072 сл. в Вязниковском, 6237 сл. в Суздальском, 2330 сл. в Селивановском).