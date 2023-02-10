В Кольчугинском районе произошло ДТП с участием военных машин

Фото: кадр с видео. Группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как рассказали очевидцы произошедшего, авария случилась в первой половине дня 9 февраля на автодороге «Кольчугино — Киржач» в районе деревни Старая. По словам проезжавших мимо водителей, как минимум один человек погиб.

На видео, которое было размещено вечером в соцсетях Владимирской области показана военная машина-бензовоз, которую отнесло в кювет. Рядом стояли еще две военных машины, а также автомобили ГИБДД и «скорой помощи».

В УМВД России по Владимирской области за получением информацию по этому ДТП переадресовали в 46-ю Военную Автомобильную Инспекцию, однако оперативно получить комментарий по данному факту в ВАИ возможным не представилось.

Очевидцы добавили, что в ДТП участвовала не только военная машина, но и легковой автомобиль. Информация уточняется.