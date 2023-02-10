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НовостиОбщество10 февраля 2023 6:19

В прошлом году владимирский Роспотребнадзор изъял 243 килограмма овощей и фруктов

Всего ведомство исследовало 842 пробы плодоовощной продукции
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 2022 год по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области исследовано 842 пробы плодоовощной продукции, в том числе по санитарно-химическим показателям исследована 731 проба, по микробиологическим показателям - 86 проб, по паразитологическим показателям - 25 проб. Вся исследуемая продукция соответствовала гигиеническим нормативам.

Было проведено 230 контрольно-надзорных мероприятий в отношении реализуемой плодовоовощной продукции. Ввиду отсутствия товарно-сопроводительной документации и маркировки с информацией о продукции специалистами Роспотребнадзора изъято из оборота 243 кг плодоовощной продукции, в том числе 2 партии бахчевых культур.