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Во Владимирской области продлили дополнительные программы поддержки занятости. Речь идёт о субсидировании расходов работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в центрах занятости; на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения; на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

«Меры поддержки, действовавшие в 2022 году, показали свою эффективность – более 5 тысяч сотрудников предприятий, находившихся под риском увольнения, остались на рабочих местах. На эти цели в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» выделено 297 млн рублей», – отметил Министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.

Мероприятия адресованы организациям и компаниям, приостановившим деятельность для установки нового оборудования или настройки логистических цепочек. Для участия в них можно обращаться в центры занятости населения региона.