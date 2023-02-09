Владимирские прокуроры открыли «горячую линию» по нарушению прав медработников

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в связи с большим количеством обращений и публикаций в СМИ по сложной ситуации в сфере здравоохранения, с 10 февраля надзорное ведомство региона организует «горячую линию» по вопросам нарушений трудовых прав медицинских работников.

Вопросы можно будет задать в рабочие дни с 9 утра до 18.00 по телефону 8 (4922) 32-42-66 прокурору управления по надзору за исполнением федерального законодательства Вазганава Кристине Джемаловне.

В частности, обращаться можно по вопросам начисления надбавок, нарушений условий труда и по вопросам выплаты зарплаты.