В Гусь-Хрустальном трех иностранцев задержали за торговлю наркотиками

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале февраля оперативниками совместно с сотрудниками ППС на территории Гусь-Хрустального был задержан 28-летний уроженец соседнего государства, который подозревается в торговле наркотическими веществами.

Парень заблокировался в автомобиле, увидев полицейских, но его все равно задержали. При нем обнаружили сотовый телефон, в фотогалерее которого хранились фотографии и координаты тайников-закладок, из которых были изъяты 48 свертков с веществом, в котором эксперты распознали героин общей массой 84 грамма.

Оперативники выяснили, что парень работает таксистом и приехал во Владимирскую область из другого региона, чтобы распространять наркотики.

Еще двое 19-летних иностранцев были задержаны оперативниками совместно с коллегами из районного отдела УФСБ. Из тайников, организованных молодыми людьми, было изъято 39 свертков с героином общей массой более 70 граммов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, расследования продолжаются. Все трое заключены под стражу.