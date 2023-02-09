Во Владимире из-за аварии жильцы дома три дня сидели без горячей воды

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По данному факту прокуратура города Владимира провела проверку, в ходе которой установила, что 9 января в связи с аварией на индивидуальном тепловом пункте дома №27 «а» по Судогодскому шоссе третий и четвертый подъезды дома остались без горячего водоснабжения.

Устранили неполадки только 13 января, то есть жители трое суток оставались без горячей воды. Норматив допускает перерыв в подаче воды лишь на 4 часа, так что по факту нарушения руководству ТСЖ было внесено представление. На председателя правления возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами».