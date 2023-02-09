В Вязниках недовольный приездом полиции мужчина до смерти избил подругу

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщают прокуратура Владимирской области и региональное Следственное управление СК России, на днях утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека.

В преступлении обвиняется житель Вязников, который 20 сентября минувшего года в 80 метрах от дома №1 по улице Текстильная в микрорайоне Нововязники распивал алкоголь с приятелем и двумя подругами.

В тот день в компании случилась неприятная история: одна из присутствующих дам заперла в своей квартире другую, которая через окно требовала, чтобы ее выпустили. Соседи вызвали полицию, которая и выпустила «узницу».

Последним обстоятельством оказался недоволен один из мужчин. Помимо приезда полиции, ему не понравилось то, что запертая дама взяла без спросу деньги хозяйки. Поэтому обидчивый вязниковец подошел к той женщине, которую заперли, и нанес лежащей на земле приятельнице не менее шести ударов ногой, отчего та скончалась в результате разрыва печени и перелома ребер.

Сам мужчина вину не признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Вязниковский городской суд.