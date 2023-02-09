Приставы помогли незаконно уволенной жительнице Владимира получить зарплату

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Во Владимире судебные приставы взыскали с производителя колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и готовых блюд задолженность по зарплате в пользу незаконно уволенной женщины в сумме около 150 тысяч рублей.

Чтобы восстановиться нарушенные трудовые права, женщина обратилась в суд, который пришёл к выводу, что мать четверых несовершеннолетних детей, занимающая должность в службе документооборота предприятия, была уволена незаконно. В пользу женщины было решено взыскать заработок за время четырёхмесячного вынужденного прогула и денежную компенсацию морального вреда.

Исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов Октябрьского района Владимира.

Работодатель, нарушивший процедуру увольнения, оплатил задолженность по зарплате и выплатил денежную компенсацию морального вреда.