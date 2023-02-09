Владимирский театр драмы отправился на гастроли в ЛНР

фото предоставлено Правительством Владимирской области

9 февраля артисты Владимирского академического областного театра драмы во главе с директором Борисом Гуниным отправились на гастроли в Луганскую народную республику.

11 и 12 февраля в Луганском музыкально-драматическом театре на Оборонной они покажут четыре своих спектакля: две лирические фантазии «Танго на снежном пляже» и «Желанная», комедию «Новый год forever» и музыкально-пластическую историю «Королевский бутерброд». В сюжет последнего спектакля вошли знакомые многим поколениям россиян детские английские стишки и песенки в переводе Самуила Маршака («Дом, который построил Джек», «Из чего же сделаны наши мальчишки?» и другие), решённые в стиле в остроумных и изящных пантомимических и хореографических миниатюр.