Прокуратура нашла нарушения в работе станции скорой помощи во Владимире

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Прокуратурой города Владимира проводится проверка о снижении размера зарплаты работникам Станции скорой медицинской помощи Владимира. 8 февраля заместитель прокурора города Станислав Заруцкий встретился с медиками.

Установлено, что стимулирующая выплата определяется положением, являющимся приложением к коллективному договору. При этом, само по себе положение не содержит четких критериев, определяющих ее размер в зависимости от конкретных достижений работника, не обеспечивает «прозрачности» назначения надбавки и не в полном размере соответствует требованиям трудового законодательства, пояснили в областной прокуратуре.

В связи с этим ведомством на положение о стимулирующих выплатах принесен протест, содержащий требования о приведение его в соответствие с законом.

Кроме того, проверкой выявлены другие нарушения норм трудового права, в том числе в части надлежащего оформления трудовых отношений и причитающихся работникам выплат. Главному врачу Станции скорой помощи внесено представление. Также он предостережен о недопустимости нарушения закона при расчете размера зарплаты в последующие месяцы.

Ситуация с фактическим сохранением заработной платы на прежнем уровне взята прокуратурой города на контроль.