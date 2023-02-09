В Гусь-Хрустальном местный житель обвиняется в убийстве лося

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Гусь-Хрустального района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконной охоты на 29-летнего местного жителя.

По версии следствия, в апреле минувшего года мужчина охотился в лесу возле деревни Иванищи, где заметил лося. Не имея разрешения на отстрел, охотник дважды выстрелил в животное, после чего разделал тушу и на мотоцикле увез к себе домой.

Как только егерь обнаружил произошедшее. Он тут же сообщил о факте браконьерства полицейским, и те быстро задержали подозреваемого.

Ущерб от незаконной охоты составил 80 тысяч рублей. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.