Владимирцам представят проект новой дороги от площади Фрунзе в Лунево

с сайта мэрии

На общественные обсуждения во Владимире представляется документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от площади Фрунзе до автодороги Ладога-Лунево и Судогодского шоссе».

Новая дорога будет соединять площадь Фрунзе, Судогодское шоссе и подъезд к микрорайону Лунёво. В посёлке Заклязьменский будет кольцевая дорога с выходами в микрорайон Лунево и в сторону Судогодского шоссе. Общая протяженность новой трассы составит около 3,5 километров.

С 14 февраля экспозицию по этому проекту можно будет увидеть в управлении архитектуры и строительства администрации города Владимира (Октябрьский проспект, д.47, 5 этаж, кабинет № 528).