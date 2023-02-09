Житель Петушков сядет на 6,5 лет за смертельное ДТП

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Петушинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Не имея водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль и нарушил ПДД, что повлекло за собой смерть человека по неосторожности.

Установлено, что в ночью 17 сентября 2022 года мужчина, управляя автомобилем «Daewoo Nexia», не имея водительского удостоверения, двигался по правой полосе автодороги М-7 «Волга» со стороны Владимира в сторону Москвы. Ни водитель, ни его пассажирка ремнями безопасности пристёгнуты не были, поясняют в областной прокуратуре.

Обвиняемый, легкомысленно рассчитывая на имеющийся опыт вождения, и, проявив неосторожность при выполнении маневра перестроения с правой полосы на левую полосу движения в д. Ст. Петушки, столкнулся с автомобилем «Man» в составе прицепа. От удара автомобиль «Daewoo Nexia» отбросило на правую полосу попутного направления, где он столкнулся с автомобилем «ГАЗ - 278830», который съехал на обочину и въехал в остановку.

Пассажирка автомобиля «Daewoo Nexia» получила перелом шейного позвонка с повреждением спинного мозга, от которых скончалась на месте.

После ДТП отказался проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, он состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции в связи с условным осуждением по предыдущему приговору суда.

Суд назначил ему 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев.