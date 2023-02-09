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НовостиСпорт9 февраля 2023 7:51

Владимирские гимнасты стали лучшими на чемпионате ЦФО

9 февраля на чемпионате пройдёт финал многоборья
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта мэрии

фото с сайта мэрии

С 6 по 10 февраля на базе муниципальной СШОР по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева Владимира проходит чемпионат Центрального федерального округа по спортивной гимнастике среди мужчин.

По итогам финала командного первенства владимирские гимнасты завоевали золото. Награду высшей пробы нам принесли Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Владислав Новокшонов, Максим Владимиров, Виталий Суходольский и Александр Баззаев.

9 февраля на чемпионате пройдёт финал многоборья, а 10 февраля — финалы в отдельных видах многоборья.