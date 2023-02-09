В одном из домов в Карабаново потолочная балка обрушилась на детскую кровать

фото регионального ОНФ

Представители регионального ОНФ обратились в фонд капитального ремонта с просьбой принять незамедлительные меры по устранению недостатков работ по капремонту крыши в доме № 8 на улице Мира города Карабаново. В одной из квартир дома ночью обрушилась потолочная балка, которая упала прямо на детскую кровать. Чудом никто не пострадал, так как ребенок спал в другой комнате.

Капитальный ремонт кровли проводился шесть лет назад. По словам жильцов, почти сразу после него начались проблемы с протечкой крыши. Неоднократные обращения жителей в управляющую компанию не дали результатов. К тому же, организация не очищала кровлю от снега.

Жильцы еще в 2022 году подали иск к подрядчику, но решение суд принял только в январе 2023 года, когда срок гарантийного ремонта крыши уже закончился. Суд частично требования жильцов удовлетворил. Управляющая компания должна устранить повреждения кровельного покрытия и водосточной системы крыши многострадального дома, а фонд капитального ремонта – устранить недостатки капитальных работ. Однако дело затрудняется тем, что управляющая компания решила отказаться от обслуживания данного дома. Жильцы опасаются, что решение суда будет не исполнено.

«Сейчас еще две квартиры находятся в состоянии угрозы обрушения потолочных перекрытий. Мы помогаем жильцам дома добиться скорейшего ремонта обрушившейся кровли. Также мы будем дальше разбираться с управляющей компанией по вопросу соответствия оказанных ею услуг их качеству. Держим вопрос на контроле», - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Наталья Палаткина.