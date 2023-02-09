В Вязниковском районе водитель украл у дальнобойщика 40 бутылок с джином

Фото: УМВД России по Владимирской области

В полицию 1 февраля обратился 29-летний дальнобойщик из Татарстана, который рассказал, что из полуприцепа его большегруза «Мерседес» неизвестный украл более 40 бутылок джина стоимостью около 14 тысяч рублей.

В результате оперативники вычислили подозреваемого, которым оказался 46-летний житель соседнего государства, тоже водитель-дальнобойщик. По версии следствия, мужчина прибыл в Россию на погрузку, но та отменилась. Тогда он заночевал на автостоянке, и пока водители соседних машин отдыхали, он незаметно сорвал пломбу с чужого фургона и стащил бутылки с алкоголем.

Задержали дальнобойщика на подъезде к Владимиру, а в фуре нашли тот самый джин. По факту кражи дознаватели возбудили уголовное дело, на время следствия подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.