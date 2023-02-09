В Гороховце женщина отдала мошенникам 900 тысяч рублей

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в регионе продолжаются профилактические рейды против мошенничества. Так, в Гусь-Хрустальном в ходе рейдов состоялось 3000 бесед с местными жителями, были розданы буклеты и тематические памятки. Аналогичные рейды состоялись в Гороховецком районе.

К сожалению, очередные факты жульничества были зарегистрированы накануне.

Так, в Гороховце 77-летняя женщина отдала жуликам 400 тысяч рублей, поверив в возможность получения дохода от инвестирования. А другая женщина в этом же городе отдала аферистам 900 тысяч рублей. Наконец, еще одна потерпевшая поверила в уловки «инвесторов» и рассталась с полумиллионом рублей.

В полиции еще раз напоминают, что любая поступающая по телефону информация требует проверки. Не следует верить в легкий заработок и тем более ни в коем случае не переводить свои сбережения на сомнительные счета чужих людей.