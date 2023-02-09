Министерство цифрового развития Владимирской области возглавил Александр Белоусов

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С 8 февраля 2023 года Министром цифрового развития Владимирской области назначен Александр Белоусов.

Александр Михайлович родился в 1987 году в Ленинграде. В 2010 году закончил Северо-Западную Академию государственной службы. На руководящих должностях работал во Всероссийской образовательной сети «Дневник.ру», Департаменте «Образование, наука, кадры» Национального центра информатизации, Центре информационных технологий и проектном офисе «Цифровая экономика Республики Северная Осетия – Алания», был руководителем цифровых проектов АО «РТ ЛАБС», НИИ «Восход», ФКУ Гостех, экспертом Акселератора «Создавай. Таврида».