Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 февраля 2023 5:53

Министерство цифрового развития Владимирской области возглавил Александр Белоусов

Новый министр - уроженец Ленинграда
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Правительства Владимирской области

фото Правительства Владимирской области

С 8 февраля 2023 года Министром цифрового развития Владимирской области назначен Александр Белоусов.

Александр Михайлович родился в 1987 году в Ленинграде. В 2010 году закончил Северо-Западную Академию государственной службы. На руководящих должностях работал во Всероссийской образовательной сети «Дневник.ру», Департаменте «Образование, наука, кадры» Национального центра информатизации, Центре информационных технологий и проектном офисе «Цифровая экономика Республики Северная Осетия – Алания», был руководителем цифровых проектов АО «РТ ЛАБС», НИИ «Восход», ФКУ Гостех, экспертом Акселератора «Создавай. Таврида».