Обустройством привокзальной площади во Владимире займется "белый дом"

фото со страницы Александра Авдеева

8 февраля в областном Правительстве прошло совещание с представителями РЖД. В частности, обсуждалась концепция создания транспортно-пересадочного узла на базе Владимирского железнодорожного вокзала.

- В этот раз мы рассмотрели внутреннее обустройство комплекса с точки зрения обеспечения общественной и транспортной безопасности: где будут находиться зоны досмотра и оборудование, как будут разделяться потоки пассажиров. Рядом с вокзальным комплексом, который объединит железнодорожные и автобусные мощности, планируются не только парковки, но и зелёная рекреационная территория. В ходе встречи затвердили намерения региона взять на себя обустройство привокзальной площади, остальные работы — на «Российских железных дорогах», - сообщил глава региона Александр Авдеев.